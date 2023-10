Cesário Braga lança o programa nacional de Crédito Fundiario no Acre

O superintendente do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar no Acre, Cesário Braga, lançou na manhã dessa quarta-feira o programa nacional de Crédito Fundiário no Acre.

O lançamento que ocorreu durante o 9º congresso estadual da FETACRE, contou com a presença do Diretor Nacional de Crédito Fundiario do MDA Hébert Pereira, Secretário de Formação da CONTAG Carlos Augusto, Presidente da Fetacre Antônio Sérgioni, Presiente da CUT/Acre Edmar Batistela, Superintendente do BASA Edson, Superintendente da Caixa Econômica Thiago Araújo, Superintendente do MDA Rondônia Gervano Vicente, Presidente da EMATER Rynaldo, do deputado Federal Eduardo Veloso, 20 presidentes dos STTRs do Acre e dos delegados e delgadas do congresso.

O Diretor Nacional de Crédito Fundiario Hébert fez a explanação acerca dessa modalidade de Reforma Agrária, que tem 20 anos de execução no Brasil e que já assentou mais de 150 mil famílias, mas que nunca foi operacionalizado no Acre.

Cesário Braga, superintendente do MDA/Acre, reafirmou o compromisso do presidente Lula com a agricultura familiar e a felicidade de trazer um programa tão importante para o Acre “Estar aqui junto com a FETACRE e os Sindicatos de Trabalhadores Rurais, em nome do presidente Lula, lançando o Crédito Fundiario, um programa que pode ajudar o filho do produtor a ter seu pedaço de terra nos dá esperança de dias melhores para Agricultura Familiar”

Carlos Augusto da CONTAG falou da importância do governo federal ter um olhar especial para Amazônia e a necessidade de aprofundar ainda mais essas relações do governo com os movimentos sociais.

O programa irá disponibilizar créditos para aquisição de terras, de até 184 mil reais, para filhos de produtores, caseiros, diarista, ou qualquer um que comprove pelo menos 5 anos de atividade com agricultura familiar.

Os juros para a modalidade Jovens até 30 anos e para beneficiários do CAD Único é de 0,5% ao ano, com três anos de carência e 25 anos para pagar e um bônus de adimplência (pagamento em dia) de 40% de desconto na parcela anual.

Os que forem beneficiários pelo programa de Crédito Fundiario, também já garantem um PRONAF A com investimento de 40 mil para começar a produzir na terra.

A operacionalização do programa no Acre, será feita em parceria com os STTRs e FETACRE, que coordenarão as escolhas dos beneficiários, as terras a serem adquirias e a elaboração do projeto a ser apresentado para o MDA.