Militar acusado de envolvimento no furto de armas apresenta laudo psiquiátrico

Um militar acusado de estar envolvido no furto de 21 armas do Arsenal de Guerra do Exército, em Barueri, apresentou um laudo psiquiátrico. O cabo se apresentou no Arsenal na tarde da última sexta-feira (27).

O Comando Militar do Sudeste confirmou a informação. Segundo a corporação, o militar compareceu ao quartel, na presença de sua advogada, para apresentar o atestado. O cabo é acusado de envolvimento no desvio das metralhadoras do Exército.

Segundo o Comando Militar do Sudeste, 19 militares já foram presos pelo crime. Os agentes, entre oficiais superiores, capitães, tenentes e subtenentes, cumprem prisão disciplinar desde a última quarta-feira (25).

Ainda de acordo com a corporação, “as sanções aplicadas foram de um a 20 dias de prisão, à luz do Regulamento Disciplinar do Exército”

Sobre o caso

O Exército notou o sumiço das 21 metralhadoras do Arsenal de Guerra após uma inspeção no quartel de Barueri em 10 de outubro. No arsenal, estavam faltando 13 metralhadoras calibre .50 e oito calibre 7,62 mm.

O Comando Militar do Sudeste então instaurou um inquérito policial militar para apurar o caso. Segundo o procedimento interno, foi concluído que os militares foram omissos porque permitiram o “sumiço” das armas e foram negligentes com a demora ao perceber o desaparecimento do equipamento.

Com o avanço das investigações, na última quarta-feira (25) foi determinado a prisão disciplinar dos militares acusados de envolvimento no furto.

A previsão é que a investigação seja encerrada até o fim de novembro. Além desse procedimento administrativo, um Inquérito Policial Militar está em curso.