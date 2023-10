Marido vai buscar mulher em bar para ir pra casa e é ferido a golpes de faca em Rio Branco

Por Davi Sahid

O detento monitorado por tornozeleira eletrônica Regilson Gonzaga Monteiro, de 39 anos, foi ferido a golpes de faca, em via pública noite deste sábado, 30, rua Dromedário, no Conjunto Wilson Ribeiro na região do Calafate em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, Regilson estava em casa e foi buscar a mulher que estava bebendo em um bar. Irritada a mulher começou a discutir com o marido e em posse de uma faca desferiu três golpes que atingiu o detento monitorado, sendo dois nas costas e um na boca. Após a ação a autora do crime ficou do local.

Populares ao verem o detento ferido acionaram a ambulância do suporte avançado do SAMU. A vítima recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Segundo a Médica do SAMU o estado de saude de Regilson é estável, porém pode se agravar.

Policiais Militares foram acionados, colheram as características da acusada e em seguida fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-la, mas ela não foi encontrada.

O caso inicialmente será o investigado pelos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e posteriormente ficará a disposição da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).