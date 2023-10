Mariana Rios tem casa furtada: ‘Levaram todas minhas bolsas,sapatos e joias ‘

“A polícia está com as imagens e trabalhando para solucionar o caso. Peço a todos que trabalham com sites e vendas de artigos de luxo que me ajudem com alguma informação se pos acaso tiverem acesso a peças específicas e exclusivas das marcas: Chanel, Louis Vuitton, Fendi e Prada.”

“Muito ruim ver imagens de pessoas invadindo a sua casa, roubando o que você comprou e conquistou com tanto trabalho, mas agradeço a Deus por não estar lá e ter sido poupada de um trauma maior.”



Em seguida, a atriz publicou imagens de alguns itens que foram roubados da sua casa. “Essas são as peças que consigo achar foto na internet, o restante são exclusivas e não encontro imagem. De qualquer forma, já agradeço a atenção e ajuda através de mensagens por aqui!”