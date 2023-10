Malásia, EUA, Peru, Índia e outros países repercutem queda de avião no Acre

A queda do Cessna 208B em Rio Branco, ocorrida nesse domingo, 29, continua repercutindo dentro e fora do país. Jornais da Malásia, EUA, Peru, Índia, África e outros países repercutiram a morte dos 12 ocupantes da aeronave de matrícula PT-MEE, que saía da capital acreana com destino a Envira, no Amazonas.

O jornal indiano Public TV deu ênfase à morte da criança de 1 ano e 7 meses identificada como Clara Maria Monteiro, que morreu enquanto viajava no colo da mãe, Ana Paula Melo. Já o AMG Notícias, do México, destacou que o avião caiu nas proximidades do aeroporto.

O jornal Astro AWANI, da Malásia, destacou que o avião pegou fogo após o impacto, impossibilitando as vítimas de sobreviver ao episódio.