Mais de 130 mil beneficiários do Bolsa Família em Rio Branco não receberam dinheiro antecipado

No início deste mês de outubro, o governo federal anunciou que entre as medidas emergenciais para ajudar as cerca de 500 mil pessoas atingidas pela seca severa nos estados do Acre, Amazonas e Rondônia, iria antecipar o pagamento do programa social Bolsa Família.

Uma das exigências era a de que o município precisava ter declarado situação de emergência. No Acre, até então, apenas Rio Branco havia declarado tal situação. Ocorre que as 130 mil famílias beneficiadas na capital acreana com o programa social não tiveram antecipação do pagamento do benefício até o momento.

O ac24horas procurou a prefeitura de Rio Branco e Ivan Ferreira, diretor de Assistência Social do município, informou que a situação já foi reconhecida, faltando apenas uma portaria ou resolução do governo federal. “Nós entramos em contato com Brasília, a situação de Rio Branco já foi reconhecida e aguardamos apenas uma portaria do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o que deve acontecer nos próximos dias”, afirma.

Enquanto a portaria não é expedida, a prefeitura informa que o pagamento do Bolsa Família segue o calendário normal.