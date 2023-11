Mãe, bebê e mais 3 vítimas de acidente aéreo são identificadas pelo IML do Acre

O Departamento de Polícia Técnica Científica da Polícia Civil do Estado Acre informou na tarde desta terça-feira, 31, que identificou mais cinco vítimas do acidente aéreo que ocorreu no último domingo, 29, nas proximidades do Aeroporto Internacional de Rio Branco.

As vítimas recém-identificadas são:

Raimundo Nonato Rodrigues de Melo, de 32 anos, natural de Eirunepé;

Francisco Aleksander Barbosa Bezerra, de 29 anos, natural de Eirunepé;

José Marcos Epifanio, de 51 anos, natural de Envira;

Clara Maria Vieira Monteiro, de 1 ano e 7 meses;

Ana Paula Vieira Alves, de 19 anos, natural de Eirunepé e mãe de Clara Maria Vieira Monteiro.

Na noite de segunda-feira, 30, a primeira vítima foi identificada e o corpo entregue aos familiares. Tratava-se de Jamilo Motta Maciel, de 27 anos, natural de Eirunepé, no Amazonas. As seis vítimas foram identificadas pelo estudo da arcada dentária.

O governo do Estado segue com o trabalho de identificação das demais vítimas, declarou o Delegado-geral de Polícia Civil, Henrique Maciel.