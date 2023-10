Lula pede para Hamas libertar crianças e faz apelo por fim de bombardeios em Gaza

Pela primeira vez o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nominou o grupo palestino Hamas em apelo publicado nesta quarta-feira, 11, “em defesa das crianças palestinas e israelenses”. Na carta, endereçada ao secretário-geral da ONU, António Guterres, e à “comunidade internacional” o presidente clamou por humanidade, pediu um cessar-fogo e sugeriu “intervenção humanitária internacional” na região. “Juntos e com urgência, lancemos mão de todos os recursos para pôr fim à mais grave violação aos direitos humanos no conflito no Oriente Médio. Crianças jamais poderiam ser feitas de reféns, não importa em que lugar do mundo. É preciso que o Hamas liberte as crianças israelenses que foram sequestradas de suas famílias. É preciso que Israel cesse o bombardeio para que as crianças palestinas e suas mães deixem a Faixa de Gaza através da fronteira com o Egito. É preciso que haja um mínimo de humanidade na insanidade da guerra”, escreveu o presidente.

“É urgente uma intervenção humanitária internacional. É urgente um cessar fogo em defesa das crianças israelenses e palestinas. O Brasil, na presidência provisória do Conselho de Segurança da ONU, se juntará aos esforços para que cesse de imediato e em definitivo o conflito. E continuará trabalhando pela promoção da paz e em defesa dos direitos humanos no mundo”, finaliza o apelo de Lula. O presidente até o momento não havia citado o nome do grupo terrorista responsável pelos ataques a civis em Israel desde o último sábado, 7. Declaração vem após o Exército de Israel afirmar nesta quarta que há brasileiros entre as pessoas que estão sendo mantidas reféns pelo grupo palestino Hamas na Faixa de Gaza. A informação foi anunciada pelo porta-voz do Exército, Jonathan Conricus. Segundo ele, há também reféns da Argentina, Estados Unidos, França, Alemanha, Itália e Ucrânia, entre outras. nacionalidades.

Por Jovem Pan