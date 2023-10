Lucas Lima manda mensagem para Anderson Daronco: “O que eu fiz pra ser expulso?”

Lucas Lima publicou nas redes sociais um print em que mostra uma mensagem enviada por ele para o árbitro Anderson Daronco: “O que eu fiz pra ser expulso?”.

No último domingo (1), na vitória por 4 a 1 contra o Santos na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro, no início do segundo tempo, após um lance provocativo de Soteldo (o camisa 10 encarou um marcador e subiu com os dois pés na bola), houve uma confusão entre as duas equipes.

Foram 8 minutos de paralização e três jogadores expulsos. Medel, do Vasco, Rodrigo Fernández, no banco de reservas, e Lucas Lima receberam o cartão vermelho de Daronco.

Na súmula do jogo, o árbitro escreveu a seguinte justificativa: “Expulso por empurrar e pisar no pé de seu adversário Pablo Ezequiel Vegetti com o jogo paralisado”.

Na publicação, o perfil oficial do Santos deixou o seguinte comentário: “O mundo inteiro aguarda essa resposta”. Outros jogadores também comentaram a postagem manifestando apoio ao questionamento do atleta.

Com a vitória, o Santos deixou a zona de rebaixamento da competição e está em 15º lugar com 27 pontos. Já o Vasco, que vinha de uma sequência de três vitórias consecutivas, pode voltar à zona de rebaixamento ainda nesta rodada.

O Goiás, que tem 26 pontos (mesma pontuação do Vasco) e é o primeiro time no Z4, ainda joga nesta segunda-feira (2) contra o Botafogo, no Rio de Janeiro, e poderá empurrar os cruzmaltinos para o grupo dos quatro últimos.