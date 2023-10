Jovem tem rosto desfigurado e pode ficar cego após ser agredido por empresário

Uma cena de violência registrada em um bar no município de Brasileia, interior do Acre, pode fazer com que o servidor público da prefeitura de Brasileia, Paulo Henrique, perca a visão. O jovem foi atacada com um copo e precisou “levar” 15 pontos no rosto.

O autor acusado da agressão é apontado como sendo o empresário Adriano Vasconcelos, que chegou a ser preso pela polícia após a agressão.

Vídeos captados pelas câmeras de segurança mostram o momento em que o empresário ataca violentamente o servidor público. A agressão acontece, inclusive, no momento em que chega ao local uma viatura da Polícia Militar.

Após ser agredido, Paulo foi levado ao Hospital Regional de Brasileia, onde foi atendido de forma emergencial. Durante o atendimento, foi detectado que pedaços de vidro do copo atingiram o rosto da vítima e que há risco da perda da visão de um olho. Por conta da gravidade, Paulo foi encaminhado para Rio Branco onde passa por avaliação médica.

O empresário Adriano Vasconcelos foi preso, mas acabou liberado após pagar fiança. O delegado de polícia de Brasileia vai ouvir a vítima assim que o mesmo apresentar condições de prestar esclarecimentos e o inquérito, após concluído, será encaminhado ao judiciário.

VEJA O VÍDEO: