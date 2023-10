Jovem desaparece ao e ser levado por correnteza e na cachoeira do Abraão

Por Davi Sahid

Um trágico incidente abalou as famílias acreanas que aproveitavam esse domingo, 1° de outubro, para lazer no Balneário que tem acesso pelo interior do Acre.

Cauã Ricardo Nascimento Silva, um jovem de 19 anos, morador do Loteamento Novo Horizonte, em Rio Branco, desfrutava um dia de lazer com familiares e amigos nesse domingo, 1 de outubro, na Cachoeira do Abraão, quando desapareceu nas águas do rio Acre.

A cachoeira, situada no km 10 do ramal Linha 7, com acesso no km 34 da AC-10, município de Porto Acre, ficou recentemente conhecido por sua beleza natural, e passou a atrair inúmeras famílias em busca de momentos de diversão e descanso.

A tragédia aconteceu quando ele decidiu aventurar-se no meio da cachoeira, onde há forte correnteza. Segundo relatos, ele teria perdido o equilíbrio e escorregado entre as pedras. Há suspeita de que ele possa ter batido a cabeça.

A rápida correnteza levou Cauã, que desapareceu nas águas barrentas do Rio Acre, deixando sua família e amigos em estado de pânico. O Corpo de Bombeiros foi imediatamente acionado, e uma equipe de mergulhadores chegou ao local ainda no domingo. Mergulhadores realizaram várias buscas, mas o corpo do jovem não foi encontrado.

As operações de busca foram retomadas na manhã desta segunda-feira, 02, com a comunidade local se juntando aos esforços do Corpo de Bombeiros. Até o momento, Cauã permanece desaparecido.