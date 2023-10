Jorge e Zequinha Lima discute a internacionalização de Aeroporto

O presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, recebeu em Brasília, nesta terça-feira, 17, o prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, que solicitou apoio em duas questões importantes.

Uma delas é a séria situação dos aeroportos na região norte, que estão enfrentando problemas com a falta de voos e o abandono. Os aeroportos passaram pelo processo de privatização durante o governo anterior. Isso resultou no abandono dessas infraestruturas, prejudicando conexões e voos que eram essenciais para a região.

Após ouvir o gestor municipal, Jorge Viana ligou pessoalmente para o presidente da INFRAERO, Rogério Amado, e agendou uma audiência para o prefeito Zequinha, a fim de discutir a possibilidade de Cruzeiro do Sul alcançar o status de aeroporto internacional e restaurar as conexões aéreas entre Cruzeiro do Sul e Pucallpa, no Peru.

A reabilitação dos aeroportos de Rio Branco e Cruzeiro do Sul é vista como essencial para permitir voos internacionais, o que promete impulsionar o uso da Estrada do Pacífico e resolver questões alfandegárias, auxiliando nas exportações, papel da Agência para Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), presidida por Viana.

O prefeito do segundo maior município do Acre, Zequinha Lima, falou sobre o motivo de procurar Jorge Viana: “Para falar sobre avanços econômicos, devemos considerar nossas fronteiras como pontos de desenvolvimento entre nossos povos, seja na cultura, no comércio ou no turismo. Procurei o Jorge porque sei o quanto ele conhece esse assunto, sendo o presidente da Apex. Nossa conversa foi muito produtiva, e fiquei feliz em saber que ele também nos apoia nessa luta para conectar o Brasil ao Peru através desse Corredor Viário pelo Juruá”, disse Zequinha.

Outra demanda apresentada pelo prefeito Zequinha Lima durante o encontro com Jorge Viana foi o apoio na criação de um parque ambiental em Cruzeiro do Sul, em uma área considerada fundamental e com potencial para se tornar um espaço valioso para a cidade.

Sobre o encontro, o presidente da Apex disse: “O prefeito Zequinha veio aqui e me pediu apoio em questões de muita importância para o desenvolvimento não só de sua cidade, mas do Acre. E eu sempre vou apoiar iniciativas assim. Nosso governo do presidente Lula tem um olhar especial para o Acre e quer buscar soluções conjuntas para problemas que são graves, como as questões ambientais e a grave crise dos aeroportos, que foram privatizados e abandonados no governo anterior.” Ele continuou: “Tudo isso se reflete na economia e na piora na vida das pessoas. Nosso trabalho tem o objetivo de impulsionar o crescimento econômico e a qualidade de vida na região norte, ampliando exportações, e isso também é meu papel como presidente da ApexBrasil”, finalizou.