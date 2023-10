Jogador de 16 anos do Barcelona assina contrato com cláusula de R$ 5,3 bilhões

Com 16 anos recém-completados, Lamine Yamal, a estrela emergente do Barcelona, já está provando o seu valor — com uma cláusula de rescisão fixada em 1 bilhão de euros (R$ 5,3 bilhões). O Barça assinou um novo contrato com o atleta nesta segunda-feira (2), que o mantém no clube até junho de 2026.

Yamal se tornou o jogador mais jovem a disputar um jogo oficial pelo Barcelona no início deste ano, e no mês passado tornou-se também o mais jovem a jogar e marcar pela seleção espanhola quando entrou e fez um gol na vitória por 7 a 1 sobre a Geórgia. Ele também é o jogador mais jovem do Barça a disputar a Champions League e o segundo mais novo a disputar uma partida na história da competição, depois de Youssoufa Moukoko, do Borussia Dortmund.

“Para mim, é como um sonho passar mais três anos no clube da minha vida”, disse Yamal, que ingressou nas categorias de base do Barcelona aos sete anos.

“Estou muito feliz e espero que o melhor possa acontecer com o Barça.”

Após estrear contra o Real Betis em abril, Yamal apareceu em vários jogos de LALIGA nesta temporada, tanto como titular quanto como reserva. Ele poderá disputar sua segunda partida na Champions League nesta quarta-feira (4), quando o clube catalão enfrentará o Porto.

Se marcar seu primeiro gol pelo Barça, Yamal se tornará o mais jovem a marcar na competição, à frente do ex-companheiro de equipe Ansu Fati, que está emprestado pelo Barcelona ao Brighton & Hove Albion.