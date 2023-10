Israel diz que não haverá água e eletricidade para Gaza até que Hamas devolva reféns

Gaza não receberá eletricidade, água ou combustível até que os reféns israelenses detidos pelo Hamas retornem para casa, disse o ministro da Energia de Israel, Israel Katz, nesta quinta-feira (12).

“Nenhum interruptor elétrico será ligado, nenhum hidrante será aberto e nenhum caminhão de combustível entrará até que os israelenses sequestrados retornem para casa. Humanitário por humanitário. E ninguém vai nos pregar a moral”, escreveu Katz no X, antigo Twitter.

Durante o ataque no sábado (7), extremistas armados do Hamas invadiram Israel e levaram até 150 reféns, incluindo oficiais do exército israelense, de volta a Gaza.

O Hamas alertou que começaria a executar reféns se Israel atacasse pessoas em Gaza sem aviso prévio.

O tenente-coronel Jonathan Conricus, porta-voz das Forças de Defesa de Israel (IDF), disse a Erin Burnett, da CNN, que a situação com os reféns é um “tópico extremamente sensível e complexo”.

Embora Israel tenha “alguma experiência” com situações de reféns, Conricus destacou que nunca lidou com uma operação como esta: “Nem no âmbito, nem na magnitude e nem na complexidade de onde estão os nossos reféns”.

Conricus afirmou que “a razão diz” que os reféns estão sendo mantidos no subsolo, para “mantê-los protegidos da inteligência israelense e dos esforços para retirá-los”.