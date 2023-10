Inscrições para o prêmio de Comunicação Giovanni Acioly se iniciam nesta quarta, 25

Os interessados em participar da primeira edição do Prêmio de Comunicação Governo do Estado do Acre Giovanni Acioly podem submeter seus trabalhos a partir desta quarta-feira, 25. As inscrições seguem abertas até o dia 6 de novembro. Só podem ser inscritos os trabalhos veiculados entre o dia 1° de janeiro e 20 de outubro de 2023.

Sendo o maior prêmio de comunicação já realizado no estado do Acre, o concurso que pagará de R$ 2 mil a 15 mil reais de acordo com as categorias, oferta as modalidades de produções de áudio, texto, vídeo, foto e categoria revelação dedicada aos acadêmicos dos cursos de jornalismo e publicidade. Para conferir o edital completo basta acessar: https://agencia.ac.gov.br/premiodecomunicacao/.

“Esta é mais uma demonstração do compromisso do governador Gladson Cameli com a Comunicação do estado. Em sua gestão, ele tem investido em infraestrutura, qualificação e compromisso com os servidores do Sistema Público de Comunicação. Este prêmio representa não apenas o trabalho dos jornalistas acreanos, expõe principalmente as inúmeras ações governamentais para a melhoria da qualidade de vida da população. Por isso, convidamos a todos os profissionais da área a se inscreverem neste importante prêmio de valorização da categoria”, destaca a secretária de Comunicação do Estado, Nayara Lessa.

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Comunicação do Estado do Acre (Secom), promove o primeiro prêmio de Comunicação do Estado do Acre, Giovanni Acioly, com o objetivo de valorizar produções genuinamente acreanas com temáticas voltadas para a Saúde, Educação, Meio Ambiente, Segurança Pública, Cultura, Cidadania, Gestão Pública, Esporte, Direitos Humanos, Turismo e Ações Sociais.

Os trabalhos vencedores serão os que obtiverem maior pontuação, após a avaliação do grau de conexão da pauta com os critérios de promoção à cidadania, relevância do tema escolhido no contexto regional, originalidade na abordagem apresentada e apuro técnico na produção do material.

Para esclarecer dúvidas sobre o prêmio, os interessados podem solicitar informações via e-mail: [email protected].