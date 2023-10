Indígena é assassinada a tiros pelo marido em Santa Rosa

Neste sábado, 28, uma Indígena da etnia Kulina – Madja, que não teve o nome divulgado, foi assassinada pelo marido dela na Aldeia Salão, no município de Santa Rosa do Purus. O autor do feminicídio, que não é Indígena, é conhecido como Bentinha.

Segundo os indígenas, a mulher foi morta porque teria flagrado o marido estuprando a irmã dela. A esposa partiu para cima dele e durante a briga ele a matou com uma espingarda calibre 16. A vítima teve morte instantânea e o homem fugiu para a floresta. A Polícia Civil deverá investigar o caso.