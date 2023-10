Ibama nomeia 143 técnicos ambientais aprovados no concurso; 6 são para o Acre

Foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU) dos dias 9 e 17 de outubro as nomeações dos 143 candidatos aprovados no concurso público do Ibama 2021 para os cargos de técnicos ambientais.

Os convocados serão lotados na unidade da federação (UF) especificada na respectiva Portaria de Nomeação. Todos deverão se apresentar para a posse no prazo de até 30 dias, contados da data da publicação.

Do Acre, são seis os convocados para as Unidades Técnicas de Brasiléia e Cruzeiro do Sul.

Inicialmente, o concurso ofereceu 568 vagas (40 para analistas administrativos; 96 para analistas ambientais; e 432 para técnicos ambientais). Todos foram nomeados à época.

Por meio do Decreto 11.633, de 14 de agosto de 2023, foi autorizado nomear mais 257 vagas (24 para analistas administrativos; 100 para analistas ambientais; e 133 para técnicos ambientais). Desses, todos os analistas também foram nomeados.

Mais informações:

Portaria de Pessoal nº 2.446, de 11 de outubro de 2023

Portaria de Pessoal nº 2.396, de 4 de outubro de 2023

Com informações da Assessoria de Comunicação do Ibama.