Horóscopo: confira que os astros revelam para este sábado (7/10)

As obras falam

Data estelar: Sol e Júpiter em quincunce

Fazer citações indica que tomas emprestado o que os outros pensaram um dia, porque te parece que suas palavras sintetizam teus sentimentos e aspirações e te identificas com as ideias apresentadas, porém, chega um dia em que não pode te salvar mais fazer citações, porque descobres que estás no centro do labirinto que tuas próprias palavras tramaram.

Então e somente então descobres que por mais que tenhas emprestado conceitos e palavras alheias, por te identificares com elas, na prática são as palavras que surgem de tuas vísceras e de teu coração as que moldam a estrutura de tua vida, e que as palavras citadas só têm força se praticadas porque, afinal, a existência de um ser humano não é medida por outra régua que a do que tiver feito com tudo que pensa, sente e identifica. As obras revelam a essência.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4) Não se trata de sentimentos, mas de interesses envolvidos, e nesse sentido é melhor pensar da forma mais pragmática possível, se distanciando de ideais românticos que, no momento, só atrapalhariam. Em frente.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5) São muitos detalhes para serem atendidos e a alma não está com esse foco todo neste momento, portanto, tolere uma margem ampla de trapalhadas, e passe por tudo que acontecer sem que seu humor se altere. Melhor assim.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6) Desejar é fácil, difícil é acertar no melhor desejo possível, porque, afinal, não dá para que toda a paleta de desejos caiba no seu dia a dia. Há desejos que é melhor imaginar, outros que é bom realizar. É assim.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7) Por mais desconfortável que seja você ter de ir além do círculo em que sua alma se sentiria segura, não haveria como você aproveitar a oportunidade de progredir sem isso acontecer. Encare tudo como uma brincadeira.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8) Chega uma hora em que não dá mais para continuar conversando, porque o diálogo acabou sendo engolido pelo cabo de força que é todo mundo querer ter a razão do seu lado. Nessa hora, é melhor silenciar e sair de cena.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9) Ideias boas são as ideias que sejam realizadas, porque aquelas que permanecem eternamente na teoria são as ideias que servem para você se distrair e perder tempo. Prefira se agarrar àquelas que sejam levadas à prática.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10) A incompatibilidade de seus anseios com as circunstâncias é temporária, evite se convencer de que tudo que acontecer agora seja um presságio do que viria por aí, no futuro. A instabilidade é temporária, só isso.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11) A confiança e a boa vontade são virtudes que devem ser exaltadas, porque não são a moeda corrente dos relacionamentos, apesar de que, sem elas, os relacionamentos não mereceriam ser chamados de relacionamentos.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12) As mudanças forçadas não parecem mudanças, mas imposições do destino que sua alma deve enfrentar e resistir, porém, se você resistir demais, tudo que precisaria acontecer para melhorar acabará produzindo sofrimento.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1) Tolere a ambiguidade e as contradições, porque você existe dentro de um sistema complexo que abrange inúmeras dimensões e ingredientes, em busca de encontrar um ponto em comum que sirva de suporte.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2) No momento da história em que todos existimos, seria impossível pretender que algo funcionasse como sempre foi, nem sequer os relacionamentos se salvam de ter de se reinventar com uma frequência muito veloz.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3) Pensar é necessário, mas pensar bem, porque pensar demais sem nenhum tipo de ordem acaba estressando a alma. Você é o ser interior capaz de dominar o fluxo dos pensamentos, tome as rédeas da mente em suas mãos.