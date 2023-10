Horóscopo: confira que os astros revelam para este sábado (14)

Realidade indiscutível

Data estelar: A Lua Nova eclipsa o Sol em Libra

Apesar de semelhantes, pretendemos ser diferentes, e mesmo que as diferenças sejam mínimas, as exaltamos em detrimento de tudo que temos em comum. O culto à individualidade, apesar de arvorar argumentos legítimos, não é uma contribuição valiosa para a convivência civilizada nem muito menos para os contratos sociais que fazem a delícia da vida em comunidade a que todos estamos destinados.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Procure dizer sim a tudo e a todos, mas em última instância fazer o que intuitivamente achar mais correto. Há emoções e pensamentos misturados e contraditórios em andamento, tente manter a cabeça no devido lugar.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Os acordos são sempre cheios de promessas entusiastas, que precisam ser monitoradas ao longo do caminho para que as pessoas não confundam o dito pelo feito, algo bastante comum de acontecer. Melhor isso não.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Cuide para que seus desejos não adquiram mais importância do que as necessidades que sua alma é obrigada a cumprir todos os dias, porque nesta parte do caminho isso provocaria interrupções que seria difícil consertar.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Seria perfeito desfrutar de completa liberdade para agir do jeito que desejar, na hora que quiser, porém, ao longo do tempo você foi se enredando em compromissos e formalidades que impedem essa completa liberdade.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Há assuntos que é melhor nem tocar, porque provocariam reações desmedidas e não valeria a pena você passar por esse estresse agora. O melhor a fazer é pensar bem em tudo que acontece, antes de emitir opiniões.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Quando você se convencer de que tem tudo sob controle, procure observar melhor o cenário, porque este é um momento do mundo em que nada nem ninguém pode se arrogar o direito de imaginar que tem algo sob total controle.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Ainda que sejam desconfortáveis, as escolhas fazem parte do dia a dia humano, às vezes em relação a pequenos assuntos, mas noutras vezes envolvendo interesses e oportunidades de grande porte. Escolhas são fundamentais.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11) Melhor mesmo seria manter um nível de transparência tal que não haveria nenhum segredo serpenteando nas entrelinhas das conversas atuais. Porém, as pessoas escondem intenções, não se atrevem a abrir o jogo.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12) Sempre haverá pessoas querendo dar os melhores conselhos, como se os levar à prática fosse tão fácil quanto conversar a respeito. É você que está na linha de frente, portanto, é você que sabe o que deve fazer.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1) Há momentos em que a maioria diz uma coisa muito diferente da que você pensa, e a alma percebe que a verdade não é uma questão a ser escolhida democraticamente, mas que o peso da maioria atrapalha bastante.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2) Nem tanto ao céu nem tanto ao inferno, este é um daqueles momentos em que há tanta coisa para fazer que não haveria cabimento para queixas nem tampouco excesso de elogios. Apenas faça o que estiver ao seu alcance.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3) Está tudo posto para avançar, mas dizer algo assim é muito mais fácil do que a execução, porque na linha de frente da vida a alma topa com um montão de circunstâncias que não é possível controlar, são coisas do mundo.