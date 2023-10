Horóscopo: confira que os astros revelam para este domingo (29)

O fim das tradições

Data estelar: Mercúrio e Marte em conjunção

A barbárie é um entretenimento que diverte até que acontece dentro da própria casa, ou com pessoas próximas, com as quais há laços emocionais, porque enquanto não é assim parece distante como um seriado na televisão, diante do qual as emoções ocorrem, mas com o controle na mão.

A barbárie é a marca registrada da consciência autocentrada e egoísta de nossa humanidade, a qual tem a chancela das tradições antigas, que perderam toda sua nobreza e dignidade, mas mesmo assim continuam sendo repetidas, a despeito de ser evidente não terem mais nenhuma eficiência, precisando ser substituídas por novas tradições pautadas na consciência grupal, na visão da interdependência entre nós, do mesmo reino, entre todos juntos com os outros reinos da natureza, visíveis e invisíveis, e na relação com o planeta e o sistema solar também.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

É preciso avaliar com cuidado as coisas, situações, pessoas e relacionamentos, porque dessa avaliação depende também sua condição existencial e as escolhas que você fará na vida. Avaliar é necessário, com sabedoria.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

As tensões são desconfortáveis, mas naturalmente proporcionais aos empreendimentos que você pretende realizar. É hora de suportar com dignidade e galhardia essas tensões, as aproveitando para colocar tudo ao seu favor.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Você existe num momento muito complexo da história humana, que sobreleva o que individualmente qualquer um de nós tenta fazer individualmente. Tenha isso em mente para não se torturar demais com os problemas.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Quando as pessoas se lembrarem novamente que os relacionamentos entre elas existem porque há pontos em comum, então e somente então o estado de conflito diminuirá paulatinamente até desaparecer. Lembranças necessárias.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

O que devia ser parece mais distante do que nunca do que de fato é, porém, essa condição não há de servir para alimentar qualquer tipo de desânimo, porque apenas indica o estado do mundo atual, de ponta-cabeça.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Não saber o que acontece é natural, dada a complexidade do momento atual da história humana, mas isso não há de se converter em problema, criando histórias fantásticas em torno de conspirações inexistentes.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

O dinheiro parece ser sempre um problema, ou porque falta ou porque há suficiente e precisa ser administrado, além de se defender das pessoas que querem o que não é delas. É preciso administrar o dinheiro com sabedoria.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

A lei que indica que o mundo seja apenas dos mais fortes é subvertida o tempo inteiro, com os fracos podendo mais do que os fortes. Procure não buscar abrigo numa lógica que a vida demonstra não ser a única.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

O desconforto de não poder fazer o que pretende só não é maior porque a vida se apresenta com seus inerentes mistérios e muda o jogo de uma hora para outra. Por isso, evite perder tempo com queixas e lamúrias.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Você não pode saber de imediato se o que você sente deriva de uma experiência pessoal ou se a sua alma se conectou à alma do mundo, e agora sente o somatório do que acontece na civilização. Situação muito complicada.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Não é muito nem pouco, é o que a vida apresenta agora, e com certeza sua alma é capacitada para administrar os acontecimentos, apesar do medo que apequena e indica que recuar seria a única possibilidade. Não é.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Ninguém consegue dominar a mente, porque ela não se deixa dominar, e não apenas resiste a isso como também se alimenta e fortalece com as tentativas de ser dominada. O assunto é a deixar falando sozinha, isso sim.