Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (22/10)

Desejos e deveres

Data estelar: Mercúrio ingressa em Escorpião em trígono com Saturno

Os desejos, quando satisfeitos, beneficiam exclusivamente ao desejante, enquanto o cumprimento dos deveres e obrigações produzem benefícios grupais, são sempre impessoais, e essa realidade que nossa humanidade sempre vive em antagonismo, a do prazer dos desejos e do esforço do cumprimento dos deveres, se deve a que nossa consciência ainda não fez a passagem do autocentramento à coletividade.

Não há como nossa humanidade evoluir se apegando ao autocentramento e privilegiando o isolamento individualista, em vez de promover a consciência grupal e o regozijo de saber que, por meio do cumprimento dos deveres, agrega harmonia aos relacionamentos sociais, sacrificando um pouco de seus desejos autocentrados em nome de algo maior, de algo que não começa nem termina com os indivíduos.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Atendo-se ao aspecto prático dos acontecimentos, você passará por este momento sem grandes comoções, mas se você cair na tentação de se deixar provocar por alguns detalhes, então as comoções serão muito grandes.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Apesar dos pesares e das dores de cabeça, as coisas se acertam, assim de misteriosa e oscilante é a vida. É melhor se despreocupar o máximo possível, o quanto esteja ao seu alcance confiar no mistério da vida.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

O humor anda como o tempo, um dia é claro e transparente para no dia seguinte escurecer e se tornar denso. Isso não deveria ser tratado sob a pressão da coerência, mas aceito como uma sequência natural da vida.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

As pessoas andam com os humores muito oscilantes e é melhor aceitar esse panorama do que o criticar, porque da mesma forma com que há pouco tempo o humor azedou, agora se mostra contente, leve e alegre. Vai entender.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Nem sempre a lógica é a melhor ferramenta para você entender o que acontece e se abrir passagem no meio das contrariedades. Às vezes, a lógica fica curta e a melhor saída é não se preocupar em entender coisa alguma.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Aposte nos seus anseios, não importa o quanto custar se aproximar à realização desses, agora é quando sua alma necessita medir forças com a realidade, nem que seja para, por um instante, se sentir no domínio da situação.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Quando a poeira assentar você perceberá que sua alma estava protegida desde sempre, e que toda a energia gasta em angústias e ansiedades foi jogada fora, desnecessariamente. Não importa, siga em frente.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11) O mais importante é que os relacionamentos se mantenham transparentes, para que todas as pessoas envolvidas saibam bem no que andam se metendo, e assim elas possam contribuir com seus talentos. Sem conflito.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12) Aquiete sua vida interior, apazigue as emoções, é preciso tomar algumas atitudes concretas e isso só seria produtivo com o coração sereno, sem grandes necessidades de provocar qualquer tipo de impacto social.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1) Os erros provocam desgosto, mas também servem para mostrar alternativas que de outra forma teriam passado despercebidas. É difícil ficar feliz com os erros, mas tampouco é necessário se irritar demais com esses.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2) Você verá que tudo entra de novo no ritmo seguro e confortável, deixando para trás as angústias que apertaram a garganta com a inefável certeza de que tudo daria errado. A vida escreve certo através de linhas tortas

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3) Depois das tormentas sempre vem a bonança, e essa tem a mesma ou maior intensidade do que a tormenta. Procure apoiar sua consciência na eterna continuidade de tudo, porque os trancos e solavancos são temporários.