Horóscopo: confira que os astros revelam para este domingo (1º)

Serás mais quando cresças além de ti e tua consciência se transfira de seu centro atual, que é individual, ao grupo de pessoas no qual tua presença se integra num conjunto de interdependência que promove apoio, solidariedade, confiança e o uso de uma qualidade de energia vital que não se pode acessar através da mera individualidade.

Serás mais quando o indivíduo que tu és sirva ao grupo, porque é servindo que é acessada essa qualidade de energia vital que, apesar de óbvia e disponível, é criptografada para o egoísmo, que só compreende de si e de mais nada além de se servir de tudo e de todos, como ameba predadora da realidade cósmica.

Serás mais quando floresça em ti o amor que te abre os olhos para a realidade mais real da interdependência.

Alguns conselhos parecem bons, mas intuitivamente a alma avisa que devem ser desconsiderados, por mais atrativos que sejam. Porém, no fim do dia, esses movimentos são determinados pelas suas reais intenções, só isso.

Os perrengues são inevitáveis, mas o peso emocional que esses provocarem em sua alma, isso é fruto de sua escolha. Portanto, hoje não é dia de se passar por vítima, mas de assumir as rédeas de seu próprio destino.

Alguns sacrifícios precisarão ser feitos, porque não dá para fazer caber todos seus desejos no mesmo cenário, já que, em essência, são contraditórios entre si. Sacrifique uns desejos em benefício de outros.

A paciência não é absoluta, ela se perde com bastante frequência e como resultado acontecem atritos que poderiam ser considerados desnecessários, não fosse o tanto de emoção que envolvem. As emoções são reais.

De fato mesmo, não há nenhum atalho disponível, portanto, é melhor você acalmar sua necessidade de que tudo ande mais rápido, porque muito provavelmente essa atitude acabará provocando o efeito contrário, a lentidão.

O sentimento de propriedade não há de ser transferido dos objetos às pessoas, porque ainda que a atitude pareça ser uma manifestação de amor, é o contrário, você tenta tomar posse de alguém, anulando sua liberdade.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

É preciso colocar o dedo na ferida, mas sabendo que essa é uma via de duas mãos, pois, a ferida que você tocar será também a ferida de sua alma que será tocada. Às vezes, isso é necessário, para a alma cair na real.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

As verdadeiras emoções que circulam em qualquer relacionamento podem ser escondidas das formalidades, mas é certo que se expressam nas entrelinhas dos gestos e das intenções. Tudo encontra expressão.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Há ajudas que atrapalham e que seria melhor nem terem sido oferecidas, para sua alma não ter de passar pelo constrangimento de saber o engodo que aconteceria, mas sem poder fazer algo para evitar o acontecimento.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Entre o que se quer fazer e o que seja possível fazer, fique com a segunda opção, para não estressar desnecessariamente o dia de hoje que, com cuidado e carinho, seria provedor de imenso regozijo. Tudo adequado.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Se as ideias apontam numa direção e os fatos para outra completamente diferente, procure se ater aos fatos, porque no momento esses seriam mais seguros e confiáveis do que as opiniões e narrativas contraditórias.