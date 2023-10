Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira (17/10)

O fundamento dos contratos sociais que estruturam a civilização é a confiança, e se por desventura tu passas a maior parte do tempo raciocinando em torno do medo, algo muito errado está em andamento, porque o medo destrói a civilização.

Por pior que seja o estado das instituições governamentais e seus diferentes poderes, tu continuas acreditando que, em última instância, haverá justiça quando precisares dela, assim como também haverá meios de promover o bem-estar geral de tua família, mas quando começares a acreditar que estás sem amparo nenhum e que só te resta te abrir passagem no meio da barbárie com teus próprios meios, então só te restará o medo para conversar, e o medo te tornará uma pessoa violenta, que apoiará a criação de um estado bélico.

Enquanto as pessoas continuam emitindo opiniões que aparentemente seriam boas e sábias, mas muito carentes de espírito prático, continue você também persistindo naquilo que tem dado sinais de dar certo. Em frente.

As orientações que você recebe podem contrariar suas expectativas e anseios, mas valeria a pena você ouvir com atenção e perceber que uma demora seria interessante, daria tempo para aprimorar algumas coisas. Melhor assim.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Cuide para que, neste momento, seus desejos não prevaleçam sobre o suprimento das necessidades, porque sem essas nem os desejos encontrariam cenário favorável para serem satisfeitos. Cada coisa em seu lugar.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Repetir as fórmulas que sempre deram certo não é garantia de que haverá a continuidade do sucesso, você precisa observar com mais atenção o desenrolar das coisas, para detectar o momento em que precisa inovar na ação.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Sempre haverá detalhes que passam despercebidos e que, com o tempo, se transformam em pontas soltas, mas se isso é assim, você precisa deixar de lado a necessidade de controlar e, ao contrário, entregar tudo à vida com confiança.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Você pode continuar fazendo o que sempre fez e obtendo relativo sucesso, mas também perceberá que, com o tempo, perde terreno para a concorrência, já que todos os dias há algo novo que precisa ser absorvido e praticado.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

O que dá certo a outras pessoas não se aplica necessariamente a você, portanto, evite cair na tentação de subverter as regras para garantir resultados que, para você, não dariam certo. Você não é o mundo inteiro.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

De um jeito ou de outro, para a alma que sabe observar, as intenções ficam transparentes, sem importar o quanto alguém se esforce para as ocultar. Neste momento, é melhor haver transparência, cartas sobre a mesa.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Uma vez que as coisas foram postas em movimento, é muito difícil voltar atrás ou mesmo mudar o rumo. Portanto, talvez seja melhor aceitar uma demora do que se precipitar a fazer algo sobre o qual não há certeza.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Ainda que ocorram mil interrupções e que isso enerve você, continue mesmo assim em frente, tomando conta de cada picuinha que surgir, porque as demoras não serão negativas, os resultados acontecerão assim mesmo.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Evidentemente, não cabem todas as ideias na realidade concreta, e isso impõe algumas escolhas e decisões, que precisam ser pautadas num espírito prático, porque, afinal, é disso que se trata, passar as ideias para a prática.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Redobre a aposta, porque isso é preferível a você recuar, mesmo porque a esta altura do campeonato recuar seria impensável, nada poderia voltar a ser como antes, tudo mudou definitivamente. Só resta seguir em frente.