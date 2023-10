Horóscopo:confira que os astros revelam para esta terça-feira(10)

Despreocupa

Data estelar: Lua Vazia das 6h36 até 9h03

Ao acordar, exorciza sumariamente quaisquer ansiedades que queiram constranger tua liberdade de respirar entre o céu e a terra sem preocupações, porque mesmo que as contrariedades pareçam vencer tua boa vontade, nada te obriga a te submeter à ansiedade.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Os instrumentos necessários estão todos disponíveis, mas espalhados por aí, e seu esforço atual há de ser no sentido de reunir todas as forças e as fazer trabalhar em conjunto. Um longo caminho pela frente.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

O que você poderia fazer de melhor é pensar e agir em nome do bem das pessoas que fazem parte do seu círculo mais próximo, mas não estacionar aí, ampliando de forma constante o alcance dos benefícios que você produza.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

De alguma maneira um tanto misteriosa, você verá que as coisas acontecem tortas, porém, do jeito que você esperava, não esperando especificamente o que acontece, mas pelo espírito da coisa. Um respiro profundo.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

As limitações podem não ser confortáveis, mas ao mesmo tempo estabelecem um caminho que, num futuro nada distante, trarão resultados interessantes. Este, portanto, é o momento de você investir no seu futuro.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Cuide do que é seu, mas cuide ainda mais do que seja seu em conjunto com outras pessoas, porque o valor das coisas, no mundo humano, há de ser sempre medido através dos vínculos que as coisas criam entre as pessoas.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9) Há horas em que as dúvidas são irrelevantes, porque a vida se ocupa de indicar o melhor caminho, com aquele jeito de adversidade que a gente detesta, mas que no fundo pressentimos ser a maneira de a vida se manifestar.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10) Lance seus pensamentos ao futuro e dirija suas ações para que sejam o mais fiéis possíveis a esse lançamento. Essa atitude fará com que você transite melhor pelas contradições e ambiguidades deste momento. Em frente.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11) A solidariedade é moeda rara nos relacionamentos, mas é o que sua alma precisa agora, porque para conquistar suas pretensões é fundamental que haja gente colaborando e facilitando o que esteja ao alcance.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12) Use os contratempos ao seu favor, em vez de resistir e de lhes apresentar conflito, procure aproveitar as demoras e estabelecer estratégias um pouco mais adaptadas às circunstâncias dominantes. Mudar é bom.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1) O tempo é um ótimo aliado, mas não de todas as pessoas, só daquelas que se ocupam em o aproveitar para compreender melhor tudo que acontece, e com isso se dedicar a fazer as pazes com o passado e viver melhor.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2) As coisas acontecem num ritmo e de uma maneira nada normal, mas são condizentes com o cenário do mundo, que está de ponta-cabeça. Portanto, em vez de se preocupar com a forma, se ocupe com a atitude, siga em frente.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3) Os caminhos tortuosos e complexos que você andou trilhando pela vida afora e dentro levam você a destinos insólitos, maiores e mais surpreendentes do que o imaginado. Aproveite e desfrute, é a experiência da vida.