Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda-feira (30/10)

Materialismo

Data estelar: Lua Vazia das 8h35 até 12h09

O ponto de vista materialista parte do princípio de que a Vida, esse mistério que nos elude, seja resultado das complexas formulações fisiológicas e químicas da natureza, e hoje em dia nossa civilização gira em torno dessa mística, produzindo em todos nós uma expectativa catastrófica da realidade, porque a matéria, por inércia, tende a se destruir e desagregar, o mesmo que aconteceria a nossos corpos físicos se não os alimentássemos continuamente para se sustentarem.

A outra metade da história, o diamante da nossa constituição, não é matéria, mas espírito, e enquanto nossa mística não contemplar a matéria e o espírito simultaneamente, nunca encontraremos equilíbrio nem harmonia em nada, e os períodos de Lua Vazia continuarão sendo um tempo de mortificações e tormentos.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

É pouco o que pode ser feito diante dos acontecimentos, mas esse pouco que você pode fazer é suficiente para marcar seu território e deixar clara sua posição. Nada além disso é necessário neste momento. Nada.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Que você pretenda beneficiar todas as pessoas que participam deste momento de sua vida não significa que elas irão agradecer a atitude. Essa é uma realidade que há de ser levada em conta, para haver desapego pelos resultados.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Fazer sacrifícios tem uma conotação negativa que atrapalha o bom andamento de tudo, porque na prática significa apenas que você precisa deixar de lado temporariamente suas pretensões para dar lugar ao que o grupo requer.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Nunca será demais afirmar que a força do grupo supera imensamente a força individual, mas apesar de a alma reconhecer a verdade, ainda assim insiste numa independência que chuta contra os objetivos pretendidos.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Mesmo que haja uma mudança de rumo que afete seus planos, aceite isso com naturalidade e trate com carinho as retificações que se tornarem necessárias, porque é certo que você se beneficiará com essas reviravoltas.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Procure agir com o máximo possível de desapego pelos resultados, pautando sua ação pela necessidade, e não pelo desejo. Só assim você atravessará a tensão do momento sem sua alma ser afetada negativamente por isso.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Esses planos que você anda ruminando em silêncio hão de ser experimentados antes de bater o martelo, porque provavelmente ainda será necessário fazer várias retificações para que produzam os resultados esperados.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Ainda que você não esteja conseguindo enxergar resultados concretos, mesmo assim é preciso continuar investindo na rede de contatos e na necessidade de congregar forças, inclusive com pessoas que não lhe são simpáticas.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Por um momento, e dentro do possível, deixe de lado seus desejos para abraçar a causa das necessidades, porque enquanto os desejos beneficiam apenas a você, o suprimento das necessidades beneficia o grupo.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Quanto mais você sabe, mais complexo se torna o panorama, porque sua alma fica consciente das decisões que terá de tomar, e o quanto será impossível agradar a todo mundo. Bem-vinda seja sua alma à Vida.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Talvez as coisas não estejam andando no ritmo que você gostaria, mas se você mantiver a alma aberta às reviravoltas, acabará percebendo que, apesar do desconforto que elas provocarem inicialmente, trazem coisas boas.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Os desacertos se transformam em acertos e o jogo continua, porque só isso importa mesmo, que a bola continue em movimento. Faça sua parte, porque a parte dos outros é incerta, mas de vez em quando acerta na tecla.