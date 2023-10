Horóscopo: confira que os astros revelam para esta segunda-feira

Civilização e barbárie

Data estelar: Sol ingressa em Escorpião

Independentemente das diferenças de credo, ambientais, socioeconômicas e psicológicas entre as pessoas, todos temos algo em comum, a luta interior entre as forças que propugnam a civilização e as que se entregam por inércia à barbárie.

Enquanto servimos aos nossos semelhantes e diferentes, por vermos que nossas existências particulares são interdependentes, desenvolvendo a consciência grupal, que substitui a consciência autocentrada na individualidade, e praticando todos os dias o sacramento da comunhão com o ser, Terra, em que vivemos e experimentamos ser, propugnamos assim a civilização. Todo o resto que não é pautado por essas vertentes, mas que, ao contrário, é egoísta e brutal em variadas intensidades, contribui a aumentar, dia a dia, a inércia da barbárie.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Os sentimentos apresentam um oceano de possibilidades e perspectivas, poucas dessas com praticidade suficiente para valerem a pena ser tidas em conta de imediato. Porém, não se pode desvalorizar os sentimentos.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Os relacionamentos humanos são sempre complicados, não porque esse seja o real destino, mas porque as pessoas tendem a ser autocentradas, e quando se relacionam têm dificuldade de compartilhar momentos.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Pequenos passos parecem ter pouco resultado, porém, se você fizer o somatório das pequenas atitudes e avanços de cada dia, perceberá que é assim que se chega longe. Evite desvalorizar as pequenas coisas do dia a dia.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

É de pouco valor tentar sentir coragem, porque o medo corrói as entranhas, porém, isso não significa que você deva renunciar à ação. Ao contrário, enfrente as adversidades e contratempos apesar do medo que sente.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Pensar é uma atividade que envolve emoções, não há como raciocinar deixando de fora a atividade emocional. Tenha isso em mente da próxima vez que tentar “manter a cabeça no lugar”, porque não há nada sequer parecido com isso.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Procure se aproximar das pessoas que podem contribuir com algo positivo para realizar seus interesses, mas ao mesmo tempo procure também fazer isso com elegância e delicadeza, para que as pessoas não se sintam usadas.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Pense e faça tudo com o espírito mais prático possível, sem se deter a raciocinar sobre a complexidade dos relacionamentos humanos, mas se atendo ao que tenha de ser feito para que as coisas continuem funcionando.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Agora é quando você há de tomar as iniciativas pertinentes a cada caso, mesmo que as condições não sejam as ideais. Se você ficar esperando pelas condições ideais, o único que acontecerá é você ficar esperando.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

O panorama atual é complexo o suficiente para não comportar atitudes precipitadas, ou que envolvam outras pessoas sem elas saberem de que se trata. Procure agir do jeito que você gostaria que agissem com você.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Procure aproveitar este momento para se reconectar com as pessoas que foram ficando para trás, mas que ainda têm com você vínculos que podem ser aproveitados para os empreendimentos que sua alma deseja realizar.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2) Faça tudo que seja necessário, deixe de lado seus desejos, temporariamente, para se ater ao suprimento das necessidades, porque essa atividade resultará em benefícios para todas as pessoas com que se relaciona.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3) Com a mesma intensidade com que você viveu o estreitamento das perspectivas, neste momento essas começam a se expandir a ampliar. Essa oscilação é bastante desconfortável, mas já que as coisas são assim, aproveite.