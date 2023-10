Horóscopo: confira que os astros revelam para esta quinta-feira

Mentiras que aliviam

Data estelar: Lua míngua em Câncer a partir das 9h33

Mentiria, se por puro impulso ingênuo de te fazer sorrir de esperança afirmasse, aqui e agora, que tudo vai dar certo, que a vida está toda ao teu favor e que verás a prosperidade jorrando com força através de teus empreendimentos; mentiria porque a experiência de vida é complexa e não podemos contar com que tudo esteja ao nosso favor, principalmente porque sendo parciais em nossas pretensões, se tudo estivesse ao nosso favor isso significaria que para outras pessoas tudo deveria ser uma contrariedade, mas a vida, imparcial e sustentadora de tudo e de todos, distribui suas graças a tudo e a todos, sem diferença.

Não mentiria, porém, ao afirmar que, se conseguisses ser imparcial e equânime que nem a vida, terias muito mais acesso à abundância prometida do que se continuasses puxando a sardinha exclusivamente para teu lado.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Cuide para não fantasiar demais a respeito de tais ou quais pessoas, procure manter os pés no chão e exorcizar as ilusões, que eventualmente podem ser gostosas, mas que no momento atual só atrapalhariam.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

O pouco que se pode fazer de imediato será, com certeza, criticado por aquelas pessoas que tomam distância da prática e se dedicam a dar ordens do alto de suas teorias. Neste caso, o que vale é a prática, não a teoria.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Seria melhor que você pudesse sempre fazer o que deseja, mas imagine você se essa regra se aplicasse a todas as pessoas do mundo, quem sobraria para cumprir as obrigações? Encontre equilíbrio entre desejos e deveres.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

É preciso fazer lugar para as novidades que o futuro reserva, porque se você se apegar demais a como as coisas sempre foram, provavelmente as oportunidades novas passarão despercebidas. É hora de alçar voo.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Este é um daqueles momentos em que o esforço de dar explicações e justificativas se transforma em tiros saindo pela culatra. Melhor silenciar, mas se isso for impossível, então dizer apenas o essencial e nada além.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

O valor das pessoas não pode ser medido em dinheiro, porque o ser humano é um sistema complexo e uma grande parte de sua experiência de ser se dá em dimensões em que o dinheiro não tem valor. Tenha isso em mente.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Por mais que faça cara feia para a palavra, nossa humanidade precisa ter certa medida de controle sobre o que acontece e sobre o rumo que as coisas tomam. Porém, buscar ter continuamente esse controle é um problema.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Intenções ocultas sempre haverá, e apesar de sua alma se interessar mais nas intenções ocultas das pessoas com que se relaciona, dessa vez é propício passar em revista as suas próprias intenções ocultas. Aí sim!

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Se você pedir opinião às mesmas pessoas de sempre, isso será quase uma fraude, porque elas dirão o mesmo de sempre, contanto agradem você. É preciso ouvir o contraditório, ampliar o repertório de opiniões, isso sim.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

As atitudes que você deve tomar agora não dependem de opiniões nem de ser escolhidas porque agradam ou desagradam, mas exclusivamente por ser necessárias, e porque alguém, você, deve tomar a iniciativa.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

A única magia realmente eficiente que leve você daqui ao destino é fazer um plano estratégico, e ter amizade com o tempo, porque não há como obter resultados imediatos neste momento. Cada coisa em seu devido lugar.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Cada quem age de acordo com seu alcance e atrevimento, e não deveria haver nenhum julgamento severo a respeito, porque tudo está bem dentro dos limites da ignorância humana a respeito de como funciona o Universo.