Horóscopo:confira que os astros revelam para esta quinta-feira

A transgressão redimida

Data estelar: Marte ingressa em Escorpião

O fracasso de nossa civilização moralista se fundamenta no equívoco de imaginar que nossa humanidade respeitaria as proibições, quando é sabido, pela prática, que é só proibir algo que todos nos sentiremos atraídos à transgressão, e que o castigo vindouro na forma de culpa e remorso continuará sendo um preço que pagaremos voluntariamente, já que o prazer da transgressão será mais excitante.

É evidente que deva haver limitações e regras na educação assim como também no convívio social, mas se não considerarmos com seriedade que o ser humano, pela sua própria essência cósmica, é um transgressor da natureza, para o bem e para o mal, nunca conseguiremos viver em paz com nossas contradições, ambiguidades e incertezas, por sermos respeitadores das regras ao mesmo tempo de as transgredirmos.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Há muito mais em jogo do que sua alma entende, mas ao mesmo tempo os pressentimentos fazem arder o peito com uma intensidade que fazia tempo não acontecia, indicando que o momento atual não é como qualquer outro.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Medir forças com os adversários é um esporte interessante, porque faz com que as pessoas se sintam no domínio da situação, sem no entanto isso acontecer de fato, e às vezes muito pelo contrário. Mesmo assim, acontece.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

O melhor que você pode fazer agora é reunir seus instrumentos de trabalho e se dedicar a usá-los com destreza para se abrir passagem pelas adversidades, e ao mesmo tempo fazer com que as potencialidades germinem.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7) É bom você exercer um pouco mais de pressão do que a habitual, porque há pessoas que não se mexerão senão houver algum tipo de pressão sobre elas. A inércia é uma condição que prevalece nos relacionamentos sociais.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8) As tensões dos relacionamentos mais próximos hão de ser tratadas com cuidado, porque a impaciência só vai agregar mais lenha na fogueira que teria sido melhor nem acender. Mas, já que tudo se dá assim, trate com cuidado.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9) Pensar muito não é o mesmo que pensar bem, porque quando se pensa muito parece que o cérebro frita e o resultado é uma irritação que estraga toda e qualquer reação que você venha a ter diante do que acontece.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10) Para não haver conflito entre a satisfação dos desejos e o suprimento das necessidades, faça uso do discernimento, e você verá, com relativa facilidade, que o eventual conflito entre esses é apenas fruto da imaginação.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11) Razões para a inquietação não faltarão, e serão poderosas o suficiente para legitimar algumas atitudes impacientes e nervosas. Porém, preste atenção aos resultados para verificar se é isso mesmo que você quer.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12) Seria melhor você tomar um bom tempo entre o acontecimento e a reação que você apresentar a esse, porque ganhando tempo você evitará enfiar os pés pelas mãos e encontrará uma saída mais sábia para a situação.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1) O medo é a arma mais utilizada para que as pessoas obedeçam e respeitem, porém, esse é um método que, ainda que pareça ser dominante, está em fase de se retirar, para ser substituído pela confiança. Esse é o futuro.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2) Ainda que o progresso seja mínimo, mesmo assim há de ser celebrado, não para descansar, mas para consolidar o terreno conquistado e se preparar para, de imediato, partir para novas ações. Tudo sem descanso.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3) De alguma maneira, suas ações hão de ser reflexo de suas ideias, porque senão o dia a dia será ocupado por atividades que você não tenha escolhido, mas que sejam fruto de compromissos e deveres assumidos. Melhor não.