Horóscopo: confira que os astros revelam para esta quarta-feira

A imparcialidade é a excelente manifestação da consciência humana, tudo que estiver abaixo dela acontece em detrimento de nossa humanidade.

Somos menos humanos quando puxamos a sardinha para o lado das razões que arvoramos, mesmo não tendo certeza nem total convicção; somos menos humanos quando deixamos de dialogar para evitar que as razões que discordam das nossas possam eventualmente estar mais certas do que as nossas; somos menos humanos quando tomamos partido e somos parciais em nossos julgamentos da realidade. (Sim! Os humanos julgamos)

Quando conseguimos aceitar e compreender tudo que está envolvido a cada momento existencial, sem preferir ou rejeitar nada, e pela imparcialidade conseguirmos enxergar o panorama mais amplo e inclusivo possível, nesse momento experimentamos a excelência de nossa humanidade.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Sem querer, as pessoas podem fazer menção de assuntos que sua alma prefere não colocar sobre a mesa. Finja cara de panorama, como se nada estivesse sendo dito, e na primeira oportunidade saia de cena. Pela tangente.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Se as teorias sempre se encaixassem direito na prática, não haveria críticas, mas como raramente as pessoas que criticam se atrevem a colocar mãos à obra, o cenário continuará sendo bastante ridículo e distorcido.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Em vez de se queixar porque precisa abrir mão de algum desejo em nome de cumprir um dever, organize seu tempo da melhor maneira possível para sempre haver equilíbrio entre estas duas condições conflitantes.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

É hora de alçar voo na direção das novidades que acenam do futuro, e para isso é necessário abrir espaço em sua vida, se desapegando o quanto antes das rotinas e pessoas que ocupam a maior parte do seu tempo.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

O que é essencial e o que seria descartável? A diferença é importante neste momento, para sua alma tomar decisões e basear as escolhas que precisa fazer. Como regra geral, o essencial é sempre o necessário.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Misturar emoções e assuntos práticos não é algo saudável, ou que conduza a resultados eficientes. No entanto, quando acontece é impossível voltar atrás ou fingir que nada está acontecendo. Trate isso com sabedoria.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Cuide para não ser você a causa de seus problemas, complicando antecipadamente o que não precisaria. Neste momento valerá mais você se entregar ao mistério da vida do que tentar deter o controle sobre o que deseja.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Não importa a qualidade de suas verdadeiras intenções, aquelas que raramente são compartilhadas com alguém, o que importa é que, pelo menos, você seja absolutamente consciente dessas, com total honestidade a respeito.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

É preciso sair do círculo social de sempre, para ampliar seu repertório de entendimento sobre a realidade e sobre as decisões que terá de tomar nas próximas semanas. Ouça o que contradizer seu posicionamento.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Nunca haverá unanimidade absoluta a respeito de nada, é melhor deixar de procurar essa condição porque sua alma corre o risco de dar de cara com pessoas hipócritas que dirão o que você quer ouvir, para agradar.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Atingir os ideais é um anseio legítimo, que há de ser acompanhado por toda uma estratégia planejada e cada passo ser acompanhado de perto pela sua alma. Não há magia que leve você direto ao destino.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Procure julgar a si com mínima severidade, porque é sabido que por esse caminho não se chega a nenhum lugar saudável. Julgue a si com compaixão, isso sim, porque você, como todas as outras pessoas, faz o que podem.