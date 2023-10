Horóscopo: confira que os astros revelam para esta quarta-feira

Justificando os erros

Data estelar: Lua cresce em Peixes

Há sempre um momento em que permitimos a sobrevivência de algum ressentimento, porque nos debruçamos silenciosa e intimamente sobre esse e o justificamos com argumentos que não resistiriam a uma análise objetiva, mas nessa hora, quem se importa com a objetividade? Não! Prevalece o estado passional, prevalece a raiva que censuraríamos em outrem, mas que deixamos sobreviver em nós, dissimulada de ressentimento, para que pareça a justa reação a algo errado que nos fizeram.

Não é de se descartar que façam coisas erradas contra nós, assim como tampouco há de se descartar que façamos coisas erradas contra outras pessoas, e todos, uns e outros, argumentamos justificando que, no caso deles ou delas, a ação se justifica, e assim vamos, nos destruindo mutuamente em vez de nos servirmos sabiamente uns aos outros.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

O mais difícil dos sentimentos é os compartilhar com suficiente clareza para as pessoas os interpretarem direito. Em geral, acontece o contrário, os sentimentos são tidos como inconvenientes e provocadores de trapalhadas.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

A força do grupo é imbatível, por isso, apesar de você ter de estabelecer vínculos com pessoas que não são exatamente do seu apreço, mesmo assim seria interessante fazer o sacrifício de agregar forças com elas.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

De pouco em pouco se trilha um grande caminho, muito provavelmente você ouviu esta frase inúmeras vezes, o que não significa que você a tenha assimilado ao ponto de a utilizar na prática todos os dias.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Chega uma hora em que a alma precisa fazer o que deseja, não importando que as circunstâncias sejam adversas ou que todo mundo opine que se deva fazer o contrário. É então que a alma mostra a fibra de que é feita.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8) As emoções não podem atrapalhar seus planos, mas tampouco seria o caso de ficar se reprimindo para que as emoções não sejam notadas. Há de haver uma maneira equilibrada de viver as emoções sem que provoquem caos.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9) Para não haver confusões, é preciso que você tenha total clareza a respeito das motivações que fazem você se aproximar de tais ou de quais pessoas. Com essa clareza, você evitará tropeçar em sentimentos inconvenientes.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10) Este momento guarda várias potencialidades, sementes que, bem cuidadas e exploradas, poderão vir a dar frutos muito interessantes no futuro. Pense grande e pense amplo, porque a vida não se resolve de imediato.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11) No meio de toda a balbúrdia e das tensões do momento, sua alma encontrará diversas oportunidades para regozijo, prazer e serenidade. Aproveite todas elas, porque no momento atual são raras. Em frente.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12) Seus planos virão à tona em algum momento, e talvez quando isso acontecer as pessoas não gostarão de saber que você tinha segundas intenções. É um momento delicado que precisa de muita reflexão de sua parte.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1) Seria o caso de conversar um pouco mais sobre tudo que anda acontecendo, nem que seja para você ouvir pontos de vista diferentes dos seus, e assim enriquecer sua visão da realidade. Isso vai ajudar muito você.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2) Às vezes a alma se atormenta imaginando que vai perder tudo que conquistou e que terá de voltar ao início, mas a realidade sempre mostra que esse tormento era fantasioso, mas que mesmo assim continua acontecendo.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3) Tome as atitudes pertinentes a cada caso, se lance às iniciativas, porque ficar esperando não seria a melhor atitude, pelo contrário, já que você correria o risco de deixar passar ótimas oportunidades.