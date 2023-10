Horóscopo:confira que os astros revelam para esta quarta-feira

Para que servimos?

Data estelar: Lua míngua em Virgem

Apesar de haver legitimidade na tua busca de reconhecimento, de certa fama e autoridade que te converta numa referência que inspira outras pessoas, o que tu precisas realmente descobrir é para que serves e a quem serves com tua atividade, com teu modo de pensar e com as emoções que mais habitualmente se expressam através de ti.

Todas as pessoas, invariavelmente, servimos para algo, temos um papel relativo dentro do colossal funcionamento inteligente do Universo, porque nada nem ninguém existe sem um propósito.

No mundo humano a que pertencemos, a manifestação do propósito de servir não se desenvolve por si só, espontaneamente, mas como resultado de uma busca, de um ardor que nos leva a experimentar, errar e tornar a errar até um dia acertar na tecla pertinente.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Você pode avançar, porque seus interesses estão em jogo e se não houver um movimento de sua parte, as pessoas acharão que você não está nem aí com nada. Defenda seus interesses e o faça de uma forma aberta e evidente.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Valorize os adversários, porque graças a que eles e elas existem você pode ter uma avaliação mais realista de sua força, e do alcance de suas ações. Mantenha seus adversários por perto, para poder sempre fazer essa avaliação.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

As sementes não germinam por si sós, por geração espontânea, elas só germinam quando encontram o terreno adequado para isso, e são cuidadas de acordo com suas necessidades. Cuide bem de suas potencialidades.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Para que as coisas não fiquem apenas na promessa e depois se transformem em decepção, agora você precisa exercer a pressão que estiver ao seu alcance, para que as pessoas envolvidas não durmam no ponto nem se esqueçam.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Em vez de agregar lenha na fogueira dos conflitos, procure tomar distância, nem se ocupando de apaziguar os ânimos, porque isso seria um tiro saindo pela culatra. Tome distância e avalie com imparcialidade os acontecimentos.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

As discussões que ocorrerem precisam ser tratadas com cuidado, em primeiro lugar porque nem todas têm suficiente importância para merecerem sua atenção, e as que merecerem, hão de ser tratadas com carinho.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Necessidades e desejos nem sempre convergem, às vezes é preciso sacrificar alguns desejos em nome de suprir as necessidades mais imediatas. Faça isso sem pudor nem tampouco temor de perder tempo ou oportunidades.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

A impaciência e a precipitação não seriam os melhores instrumentos para se abrir passagem por este momento, mas ao mesmo tempo não dá para programar a leveza e a serenidade para serem a nota dominante do momento.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Agora será melhor você tomar um tempo quando algo acontecer e antes de reagir, para pensar melhor sobre qual seria a atitude mais pertinente, além de eficiente, de modo a tudo se resolver com sabedoria. É por aí.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Nem sempre as pessoas estão bem dispostas para unirem forças e lutarem pelo bem comum, às vezes é preciso fazer pressão para isso acontecer, mas isso há de ser feito com cuidado, para que não seja motivo de medo.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

É hora de colocar todo seu empenho e força de vontade em jogo para fazer acontecer tudo que você pretende, porque mesmo que os resultados sejam aquém das expectativas, ainda assim significarão um bom avanço.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Subir o tom e volume da voz não fará com que suas ideias sejam bem recebidas, ou compreendidas, e talvez aconteça o contrário, isso crie resistências e conflitos que só agregarão demoras a algo que não precisa.