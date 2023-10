Homem recebe corretivo de facção e vai parar no Pronto-Socorro de Rio Branco

Por Davi Sahid

Pedro Ivo Santos de Lima, de 23 anos, foi agredido a golpes de ripa em via pública na noite desta segunda-feira, 2, após uma disciplina imposta por uma organização criminosa no bairro Triângulo na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de populares, Pedro é dependente químico e estava furtando e roubando na região do bairro Triângulo, ele foi julgado pelo tribunal do crime e condenado a um corretivo. Na noite desta segunda-feira, Pedro Ivo foi abordado em via pública por faccionados em posse de ripas que o agrediram na região das costas, pernas, sofreu uma fratura no braço e cortes na cabeça. Após a ação os criminosos fugiram do local. Mesmo ferido Ivo ainda conseguiu chegar em um posto de combustível e pediu ajuda.

A ambulância do SAMU foi acionada, os Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos a vítima e o encaminharam em estado de saúde estável ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

Policiais Militares do 2° compareceram no posto de combustível, colheram informações dos autores do crime e em seguida fizeram patrulhamento na região na tentativa de prender os acusados, porém, ninguém foi encontrado.

O caso será investigado pela Polícia Civil.