Homem recebe corretivo de facção criminosa e vai parar no Pronto Socorro de Rio Branco

Foto: Denise Moreira/ Ecos da Notícia

Um homem identificado por Henrique Lima Santos, 21 anos, foi brutalmente espancado na noite deste sábado, (07), no bairro Montanhês , parte alta da cidade.

Segundo informações Henrique Lima estaria realizando furtos naquela região, ele recebeu um corretivo de uma facção criminosa, que agrediram com ripas com prego e terçado.

Uma viatura do suporte básico do SAMU foi acionada para socorrer a vítima que estava em via pública e encaminhou até o Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Henrique Lima foi entregue ao Setor de Traumatologia para maior avaliação, onde deu entrada com fraturas nas duas pernas, um corte na panturrilha direita e esquerda, e cortes nos braços, seu estado é considerado estável.