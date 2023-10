Homemde 28 anos é preso pela Polícia Civil por descumprir medidas protetivas

No último domingo, 1º de outubro, mais um caso de descumprimento das medidas protetivas de urgência resultou na prisão de um homem pela equipe plantonista da Delegacia da Mulher (DEAM), sob a coordenação da Delegada Mariana Gomes.

O nacional, das iniciais T.N.C., de 28 anos, teve um mandado de prisão expedido pela 1ª Vara de Proteção à Mulher, após demonstrar total desrespeito às determinações judiciais relacionadas à proteção de uma vítima de violência doméstica.

A prisão ocorreu em meio a um crescente número de ações da Polícia Civil no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. A DEAM tem cumprido inúmeros mandados de prisão de agressores e efetuado a lavratura de autos de prisão em flagrante diariamente, operando atualmente 24 horas por dia. Essas ações reforçam o compromisso das autoridades policiais em proteger as vítimas desse tipo de crime.

“A prisão de T.N.C. serve como um exemplo claro de que atos como esse não serão tolerados pelas autoridades. O compromisso da polícia é garantir a segurança e o bem-estar das vítimas”, ressaltou a Delegada Mariana Gomes.

Mariana Gomes diz ainda que o Poder Judiciário e as autoridades competentes permanecem unidos na missão de proteger as vítimas e responsabilizar aqueles que desrespeitam as medidas protetivas, reafirmando o compromisso de combater a violência doméstica em todas as suas formas.

Além disso, essa ação da Polícia Civil destaca a importância de uma abordagem rigorosa na repressão à violência doméstica e familiar contra a mulher. A conscientização e a educação sobre a gravidade desse tipo de crime também são aspectos fundamentais na luta contra essa realidade alarmante.

Por Assessoria/ PCAC