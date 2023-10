Homem é preso dentro do PS de Cruzeiro do Sul por furto de motocicleta

Na noite desta sexta-feira, 13, um homem de 31 anos foi preso dentro do Pronto Socorro de Cruzeiro do Sul logo depois de furtar uma motocicleta e cair com o veículo, se acidentando sozinho.

De acordo com a Polícia Militar, ele furtou a motocicleta Yamaha/Fazer 150, na entrada do Deracre e caiu com ela nas proximidades da entrada do Complexo Penitenciário Manoel Neri da Silva.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou o homem já sendo socorrido no Pronto Socorro. Depois do atendimento médico ele foi levado preso para a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis juntamente com o veículo furtado para devolução ao proprietário.

De acordo com a PM, o homem estava em visível estado de embriaguez alcoólica. Ele afirmou não lembrar dos fatos e que bebeu no balneário Igarapé Preto.