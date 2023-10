Homem é investigado pela Polícia Federal em operação contra pornografia infantojuvenil no Acre

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira, 18, a Operação ISHTAR, que visa combater a produção, o compartilhamento e o armazenamento de conteúdo pornográfico infantojuvenil.

Foi cumprido um mandado de busca e apreensão contra um homem de 38 anos, na cidade de Rio Branco/AC, expedido pela 2ª Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Rio Branco/AC.

Se confirmadas as hipóteses criminais, o investigado poderá responder pelos delitos de produção, de compartilhamento e de armazenamento de conteúdo pornográfico infantojuvenil, todos previstos no ECA. Somadas as penas, as condenações podem alcançar até 20 anos de reclusão.

As investigações continuam para comprovar a participação deste e outros suspeitos que têm atuação criminosa na rede mundial de computadores.