Homem cai de moto, após derrapar em ramal na Zona Rural de Rio Branco

Foto: Denise Moreira/ Ecos da Notícia

Um acidente aconteceu na tarde deste Domingo, (08), no Km 120 da Rodovia Ac-90, da estrada da Transacreana, zona rural de Rio Branco.

Segundo informações o condutor da motocicleta identificado por Gerson Pessoa da Silva de 24 anos, trafegava no ramal, quando o pneu da motocicleta derrapou e caiu. Com o impacto o motociclista ficou desacordado.

Familiares que passavam no local, colocaram Gerson dentro da caminhonete Hilux , a viatura do suporte básico do SAMU foi acionada e interceptou a vítima no km 37 e encaminhou até o Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Gerson Pessoa foi entregue ao Setor de Traumatologia para maior avaliação com possível TCE moderado, seu estado de saúde é considerado estável.