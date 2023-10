Holandês Max Verstappen conquista o tricampeonato de Fórmula 1 no Catar

Contando com a corrida principal deste domingo (8), Max Verstappen é o campeão da temporada da Fórmula 1 de 2023 com seis grandes prêmios de antecedência. O Grande Prêmio do Catar é um dos seis com corrida sprint, que vale pontos para os oito primeiros colocados.

Para garantir o tricampeonato, o holandês da Red Bull só precisava de um sexto lugar neste sábado (7), e terminou a corrida em segundo. Max Verstappen largou em terceiro, enquanto o único concorrente que podia ainda matematicamente levar o campeonato, seu colega de RBR, Sergio Pérez, largou em nono e deixou a corrida ao se envolver num acidente na volta 11, das 19 disputadas.

Com o abandono do mexicano, Verstappen não precisaria de mais nenhum ponto para ser campeão. O vencedor da corrida sprint foi Oscar Piastri, da McLaren, com seu colega de equipe, Lando Norris, em terceiro.

Completam a zona de pontuação: George Russell (Mercedes), Lewis Hamilton (Mercedes), Carlos Sainz (Ferrari), Charles Leclerc (Ferrari) e Alexander Albon (Williams). A Red Bull já tinha conquistado o mundial de construtores na etapa anterior, há duas semanas, o Grande Prêmio do Japão. Foi o sexto título da equipe austríaca.

E neste domingo (8), Verstappen ainda larga na pole position da corrida principal do Catar, com início às 14h, no horário de Brasília. Max Verstappen entra para o clube dos tricampeões de Fórmula 1, que conta também com Jack Brabham, Jackie Steward, Niki Lauda, Nelson Piquet e Ayrton Senna.

Apenas Sebastian Vettel, Alain Prost, Juan Manuel Fangio, Michael Schumacher e Lewis Hamilton têm mais títulos. Com 48 vitórias na carreira, Verstappen, aos 26 anos, já é o quinto maior vencedor da história da Fórmula 1.

E se vencer todas as seis corridas que restam no ano, pode terminar 2023 como o terceiro maior vencedor. A sequência pode parecer difícil, mas é muito possível, já que Max Verstappen venceu 13 das 16 etapas de 2023.

Além da corrida principal no Catar neste domingo (8), o calendário ainda conta com os Grandes Prêmios dos Estados Unidos, México, Brasil, Las Vegas e Abu Dhabi.