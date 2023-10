Histórico: Brasil está na final do beisebol e garante medalha inédita no Pan 2023

Pela primeira vez na história, a Seleção Brasileira de Beisebol vai ganhar uma medalha em Jogos Pan-Americanos. Mesmo sem entrar em campo nesta quinta-feira (26), o time nacional contou com uma vitória da Colômbia sobre o México para se garantir na final do torneio disputado no Chile. Com isso, ao menos a prata está garantida.

A classificação para a decisão foi conquistada com uma rodada de antecedência. Única equipe invicta após quatro jogos disputados, o Brasil pode até perder para o México nesta sexta-feira (27) que não perderá a oportunidade de lutar pelo ouro.

A final do beisebol dos Jogos Pan-Americanos de Santiago será disputada a partir das 15 (de Brasília) deste sábado (28).

O adversário do Brasil na grande final será decidido na última rodada do Super Round, marcada para esta sexta-feira (27). Quem vencer o confronto entre Panamá e Colômbia será o outro finalista. Os dois já foram derrotados pela Seleção Brasileira no torneio.

Campanha histórica

Mesmo antes da disputa da final, é possível dizer que a o desempenho do beisebol brasileiro em Santiago é histórico. Além de bater potências como Cuba e Venezuela, embora os países não contassem com os principais jogadores no torneio, o Brasil vai conquistar a primeira medalha da modalidade.

Nas 19 edições em que o beisebol esteve presente no programa do Pan, nunca o país havia subido ao pódio anteriormente.