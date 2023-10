Há 2 semanas, buraco em avenida atrapalha o trânsito no Centro de Rio Branco

Um buraco que se formou na esquina das avenidas Marechal Deodoro e Epaminondas Jácome, no centro de Rio Branco, atrapalha o trânsito no principal ponto de travessia de veículos do primeiro para o Segundo Distrito da capital acreana.

O secretário de Infraestrutura e Mobilidade Urbana de Rio Branco, Cid Ferreira, disse ao ac24horas na quarta-feira, 4, que o problema seria resolvido até o fim do dia, mas na manhã desta quinta-feia, 5, o buraco ainda estava aberto e atrapalha o trânsito, que já está complicado devido ao fechamento da ponte Juscelino Kubitschek.

Comerciantes locais reclamam da situação, que já se arrasta há cerca de duas semanas e dizem que a única intervenção feita pela Prefeitura de Rio Branco foi a colocação de sinalizadores de perigo.

Segundo eles, motoristas que não conhecem a região chegam a pensar que a sinalização é uma rotatória, e acabam fazendo uma conversão proibida na avenida Epaminondas Jácome.