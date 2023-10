Grave acidente na Rodovia AC-10, deixa uma mulher com perna amputada, em Rio Branco

Por Davi Sahid

Um trágico acidente aconteceu na tarde deste domingo, 15, na Rodovia AC-10, na Estrada de Porto Acre, em Rio Branco, quando um motorista perdeu o controle de seu veículo, invadindo a pista contrária e colidindo frontalmente com uma motocicleta.

De acordo com as autoridades de trânsito, o motorista, que ainda não foi identificado, teria pego o carro sem permissão após participar de uma bebedeira em um balneário nas proximidades.

O motorista, acompanhado por oito pessoas, incluindo crianças e adolescentes, dirigia a uma velocidade de aproximadamente 100 km/h, segundo a perícia, quando perdeu o controle do veículo modelo Uno Mille, de cor cinza. A colisão de frente ocorreu com uma motocicleta modelo Fan de cor preta, pilotada por Maíra Martins da Silva, de 45 anos, que sofreu a amputação da perna esquerda, e Estéfane Lopes, de 23 anos, que também ficou gravemente ferida.

O veículo capotou várias vezes, indo parar no lado oposto da pista. O motorista do carro fugiu do local com a ajuda de um amigo em uma motocicleta. Populares que passavam pela rodovia prestaram auxílio às vítimas e contataram as autoridades de trânsito.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou quatro ambulâncias para o local, prestando atendimento médico às nove vítimas envolvidas no acidente. Às vítimas foram encaminhadas para o Pronto-Socorro de Rio Branco, apresentando ferimentos que variavam de fraturas nos braços e pernas a cortes profundos na cabeça. A situação mais grave envolveu uma criança de 8 anos com um Traumatismo Crânio Encefálico (TCE) grave, que necessitou de intubação.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito isolaram a área para a realização da perícia. Após a conclusão dos procedimentos, o carro e a motocicleta foram guinchados e levados ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).