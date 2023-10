Governo publica resultado final retificado de concurso público do Corpo de Bombeiros

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre (CBMAC), publicou no Diário Oficial desta quarta-feira, 18, a retificação do resultado final do concurso público para provimento de vagas para matrícula no Curso de Formação de Aluno Soldado Combatente do CBMAC, conforme Edital n.º 025 SEPLAG/CBMAC, de 29 de junho de 2022.

O resultado final do concurso público segue na seguinte ordem: cargo, classificação, inscrição, nome do candidato e nota. Confira a retificação: Resultado final retificado – CBMAC.pdf.

Caso necessário, os candidatos poderão obter informações gerais referente ao Concurso Público por meio do Edital n.º 001/2022 – Seplag/CBMAC de 7 de janeiro de 2022, seus anexos e demais editais publicados no link: https://concursos.ibfc.org.br/informacoes/388/ . Podendo também entrar em contato com o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (Ibfc) por meio do Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC), pelo telefone (11) 4788-1430, de segunda a sexta-feira úteis, das 7h às 15h30.