Governo Federal reúne Instituições em Sena Madureira para debater o PRONAF

Nesta sexta-feira, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar (MDA), o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Sena Madureira, o IBAMA, a SEAGRI, a EMATER, o Banco do Brasil e o BASA se reuniram na sede do STTR de Sena Madureira para discutir a implementação e o acompanhamento dos créditos para a agricultura familiar.

O Superintendente do MDA, Cesário Braga, iniciou o encontro enfatizando que o presidente Lula e o Ministro Paulo Teixeira têm destacado a importância de expandir ainda mais o acesso ao crédito como estratégia para impulsionar a produção dos agricultores e agricultoras familiares.

Durante o encontro, foram debatidos os principais obstáculos para ampliar a utilização dos créditos do PRONAF no município. Os gerentes do BASA, Moisés, e do Banco do Brasil, Jairo, demonstraram total apoio às iniciativas dos trabalhadores da Agricultura Familiar e se colocaram à disposição para aumentar os recursos investidos nos produtores de Sena Madureira.

Melissa, superintendente do IBAMA no Acre, e Sebastião, assessor técnico, apresentaram estratégias para auxiliar os agricultores que estão enfrentando embargos em suas áreas, por meio do Programa de Regularização Ambiental (PRA).

Toinha Vieira, chefe do escritório da SEAGRI, representando o secretário Luiz Tchê e o Governador Gladson Cameli, juntamente com os técnicos da EMATER e SEAGRI, compartilharam os desafios que ainda precisam ser superados para ampliar o acesso ao crédito.

A presidenta do STTR de Sena Madureira, Izanira, expressou sua gratidão a todos os presentes e destacou a importância dessa pauta para os trabalhadores e trabalhadoras rurais de Sena Madureira. Escritórios de elaboração de projetos privados, que estão apoiando o acesso ao crédito, também estiveram presentes.