Governo e Prefeitura iniciam maior mutirão de limpeza das margens do Rio Acre

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Governo (Segov), deu início na manhã desta sexta-feira, 20, ao mutirão “Limpa Rio Acre”, maior operação de limpeza já realizada nas margens do manancial.

Organizado em parceria com a Prefeitura de Rio Branco, pelo Comitê de Enfrentamento à Seca Prolongada, o lançamento do mutirão foi realizado no bairro da Base e deverá se estender até o final da próxima semana, envolvendo cerca de 90 pessoas entre servidores civis e bombeiros militares.

Até lá, os trabalhadores deverão remover dezenas de toneladas de entulhos atirados às duas margens, com apoio de duas pás-carregadeiras e duas caçambas do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), quatro embarcações da Defesa Civil Estadual e dez roçadeiras do Município.

“Será uma operação com efeitos práticos e imediatos, retirando tudo aquilo que suja e que obstrui e, ao mesmo tempo, terá o efeito de longo prazo, de conscientizar a população residente nas margens ou que vêm de longe para descartar aqui o que deveria ser removido adequadamente”, comentou o secretário de Governo, Alysson Bestene, coordenador do Comitê.

De acordo com o secretário, o governador Gladson Cameli decidiu que o comitê se tornará permanente, para que estas operações passem a ser rotineiras, prevenindo os danos que a seca possa causar à saúde pública.

Neste sentido, Alysson lembrou que o governo já está distribuindo hipoclorito de sódio para desinfecção de poços nos municípios atingidos.

A secretária de estado de Meio Ambiente, Julie Messias, destacou que “essa é uma importante ação que envolve as secretarias do Estado e a população. Precisamos entender que cuidar do meio ambiente é um papel dos órgãos ambientais, mas também é de toda a população. E é isso que nós estamos fazendo, uma união de esforços”, afirmou.

O ato de lançamento do mutirão contou com a presença dos secretários de Obras Públicas, Ítalo Lopes; de Meio Ambiente, Julie Messias; do coronel Cláudio Falcão, da Defesa Civil Municipal; do coronel Carlos Batista, coordenador estadual da Defesa Civil; do secretário municipal de Cuidados com a Cidade, Joabe Lira; e do prefeito Tião Bocalom.