Governo do Acre retoma cirurgias bariátricas na Fundhacre

Como forma de promover a saúde da população, o governo do Estado investe cada vez mais no Programa de Obesidade da Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre). O intuito principal é ofertar qualidade de vida aos pacientes que aguardam pela cirurgia bariátrica.

Em 2022, o programa realizou um total de 73 cirurgias bariátricas e agora retoma os procedimentos operatórios por videolaparoscopia, que são minimamente invasivos e proporcionam mais segurança para os pacientes, além de diminuir o tempo de internação.

“Para nós, hoje é um motivo de alegria, com o retorno das cirurgias. Nosso objetivo é trazer saúde para os pacientes que tenham obesidade”, destaca o médico cirurgião do aparelho digestivo, Romeu Delilo.

A programação é que sejam operados dois pacientes por semana, sendo um obeso e outro super-obeso em uma média de oito por mês. Todos os pacientes aptos a operar passaram por todo o acompanhamento pré-operatório com psicólogo, nutricionista, fonoaudiólogo, endocrinologista, cardiologista e pneumologista.

“Tanto os pacientes que passaram pelos atendimentos individuais, quanto aqueles em grupo, são acompanhados por todos os especialistas do programa, além da realização de todos os exames necessários para o momento da cirurgia”, comenta o coordenador do Programa de Obesidade, Alysson Moraes.

A obesidade é uma doença crônica, definida pelo acúmulo de gordura no corpo, que faz aumentar o risco de outros tipos de enfermidades, como doenças cardiovasculares, diabetes, apneia do sono, entre outras. Por isso, o objetivo do programa é proporcionar melhores condições de vida ao paciente, a partir do emagrecimento.

Depoimentos

Natacha Silva de Souza, 29 anos, é autônoma. A paciente reside no município de Rio Branco e aguardava pela tão sonhada cirurgia. “Estou muito feliz e agradecida, foi uma árdua espera, mas conseguimos. O importante é não perder a esperança, ter fé e acreditar, que dá certo”, comenta a paciente.

Tayna Emily Silva, 25 anos, funcionária pública, também esperou pelo procedimento. “Hoje estou me sentindo realizada, o processo foi doloroso. A ansiedade fala muito alto nesse processo de aguardo”, disse.

Jaicileia Golveia, acompanhante da paciente Tayna Silva, salienta o compromisso do governo na manutenção das cirurgias. “É todo um esforço da equipe em correr atrás, mesmo com toda a burocracia para manter o programa. A equipe de governo e a Fundhacre têm se empenhado e se preocupado com cada detalhe, para que tudo ocorra da melhor forma e o paciente seja assistido”, afirma.

Reuniões mensais: um cuidado no pré e pós operatório

O programa realiza mensalmente reuniões em grupos com os pacientes cadastrados e conta com o apoio de psicólogos, assistente social e médico cirurgião. De janeiro até outubro deste ano, 611 pacientes participaram das atividades em grupo, num total de 11 encontros.

“Os encontros estão inseridos dentro do protocolo de cirurgia bariátrica da Fundhacre e são tão importantes quanto os atendimentos individuais. Nas reuniões abordamos temas diversos, diferentes dos tratados individualmente. É preciso despertar nos pacientes o interesse na participação e na divisão de experiências”, encerrou o coordenador do programa, Alysson Morais.