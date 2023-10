Governo do Acre mantém projetos em execução para garantir recursos federais

Cuidar das pessoas e trabalhar pelo desenvolvimento do Acre continuam sendo prioridades do governo do Estado. Prova disso é o empenho da atual gestão na busca por recursos federais, que asseguram importantes investimentos para a melhoria da qualidade de vida dos acreanos.

Até o momento, o Estado conseguiu captar R$ 1,33 bilhão, que totalizam 213 convênios ativos. Deste montante, cerca de R$ 220 milhões estão sendo executados em obras, nas áreas da saúde, educação, segurança pública e infraestrutura.

“A gestão do governador Gladson Cameli tem compromisso com a população. A equipe tem trabalhado com muita determinação para conseguir os recursos federais, que são muito importantes para o avanço das nossas políticas públicas”, argumentou Ricardo Brandão, secretário de Planejamento.

Até o final de 2023, outros 24 projetos devem ser concluídos e entregues ao governo federal. Juntas, as propostas somam mais de R$ 206 milhões em novos investimentos no Acre.

“Todos estes projetos estão em fase final de elaboração. Temos profissionais empenhados, um comitê que acompanha todos os processos, e é remota a possibilidade de perdemos os prazos, que são 30 de novembro e 30 de dezembro deste ano”, explica Edemilson Santos, chefe do Departamento de Gestão de Convênios Federais, da Secretaria de Planejamento (Seplan).

Santos esclarece, ainda, que a liberação de recursos federais envolve uma série de trâmites legais até a aprovação final. “Somente no atendimento do prazo de cláusulas suspensivas, o projeto pode levar quase um ano para ser analisado”, argumenta.

Em relação às emendas parlamentares individuais e da bancada acreana no Congresso Nacional, o governador Gladson Cameli determinou atenção especial aos recursos destinados pelos deputados federais e senadores da República.

“Já estive no parlamento e sei a importância de uma emenda para ajudar a vida das pessoas. Por isso, solicitei à nossa equipe prioridade, para que possamos captar todos os recursos que forem destinados ao governo do Estado”, enfatizou.