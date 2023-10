Governo do Acre certifica mais de 400 servidores em curso de pós-graduação

Capacitar servidores para fomentar o melhor exercício de suas funções junto à população tem sido uma das principais pautas do governo do Acre na atual gestão.

Para dar seguimento a essa agenda, na manhã desta terça-feira, 10, em Rio Branco, mais de 400 servidores públicos da capital e do interior foram certificados no curso de pós-graduação Planejamento, Organização e Sustentabilidade em Gestão Pública, realizado por convênio entre o Estado e a Universidade Federal do Acre (Ufac). Com carga horária de 390 horas e duração mínima de 12 meses.

O evento, realizado no Teatro Universitário da Ufac, é realizado no Mês do Servidor, outubro, e dá início a uma série de atividades voltadas para a categoria.

O governador Gladson Cameli prestigiou o evento e destacou o compromisso da gestão em garantir um serviço público célere e desburocratizado. “Aumentar a eficiência e diminuir a burocracia é o que queremos e precisamos. Nosso papel é valorizar e dar condições para que esses 404 servidores possam contribuir com a eficiência da nossa gestão”, declarou.

Para essa valorização e investimento nos servidores, o governo destinou mais de R$ 1 milhão em recursos, processo que se iniciou na gestão anterior, por meio da então Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag).

“A capacitação do servidor é um carro-chefe no Estado. Para exercer a função, é necessário que sejamos capacitados para o atendimento da demanda, com a resposta rápida que a sociedade precisa”, frisou o servidor da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) e concluinte do curso, Kelvin Vale.

O secretário de Estado de Administração, Paulo Roberto Correia, antecipou as ações planejadas pelo governo para o período. “Além da formação desses servidores, lançamos a agenda do Mês do Servidor Público, com diversas atividades”, informou.

Na ocasião, o governador assinou ainda a implantação do Centro Estadual de Referência à Saúde do Trabalhador (Cerest), que trata da vida do servidor público estadual, e a Carta de Intenção de Mestrado, com 50 vagas para capacitação e aperfeiçoamento dos servidores do Estado na área de administração ou gestão pública.

O que disseram

“Hoje celebramos mais uma ação importante de formação, uma especialização. Foi um sucesso, com poucas desistências, e destaco o compromisso do governador em qualificar seus servidores. A Ufac sempre vai estar aqui, como uma grande parceira.”

Guida Aquino, reitora da Ufac

“Agradecemos aos professores do curso e ao governo, que não pouparam esforços para tornar esse curso possível.”

Pablo Angelim Hall, concluinte do curso

“Idealizamos um curso que pudesse melhorar os serviços, pelos servidores do Estado.”

Margarida Carvalho, pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação