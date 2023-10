Governo se reúne no Ministério das Relações Exteriores para discutir situação em Israel

De acordo com um comunicado do Itamaraty, a reunião deve contar com a ministra substituta das Relações Exteriores, embaixadora Maria Laura da Rocha, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e o assessor especial do presidente da República, embaixador Celso Amorim. Há previsão de uma declaração à imprensa, ao final do encontro.