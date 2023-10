Governo apresenta readequações do portal oficial da Segurança Pública do Acre

Visando dar transparência às ações de segurança do Estado, a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) apresentou na manhã desta quarta-feira, 11, as readequações do portal oficial da Segurança Pública, na sala de situação da pasta.

O site faz parte do portal do governo do Acre e conta com recursos mais acessíveis e reúne em um único lugar informações confiáveis e objetivas, otimizando a comunicação e trazendo transparência para todas ações do Sistema Integrado de Segurança Pública do Acre (Sisp).

O secretário de Segurança Pública, coronel José Américo Gaia, destaca que o site já existia e que houve apenas uma atualização: “Colocamos novos ícones de acesso para as questões dos índices criminais, com as fontes de recursos para onde serão destinadas, status de cada processo e projeto encaminhado para o Ministério da Justiça, com informações de fácil acesso para a sociedade e órgãos de imprensa”.

O chefe do Centro Integrado de Inteligência da Sejusp, José Adsânio Monte e Silva, explica que os dados da plataforma serão atualizados a cada meia. “É uma garantia de que durante o dia a gente vai ter uma atualização e conseguir ver principalmente as estatísticas das mortes violentas intencionais (MVI) que já estão na base do site da Sejusp”.

A chefe do Departamento de Modernização e Tecnologia da Informação e Comunicação (DMTIC), Mônica Janaina Meireles Veiga, destaca que o portal está integrado com o Power BI, uma ferramenta de inteligência que possui relatórios específicos sobre as estatísticas de MVI.

“Por se tratar de uma ferramenta integrável, está conectado a diversas fontes de dados, desde arquivos locais até bancos de dados, e serviços online, além de analisar dados em tempo real de todas as informações sobre os programas, projetos de prevenção e combate à criminalidade, prestação de contas por meio do Portal da Transparência e estatísticas sobre os índices de criminalidade do Acre”, disse.

O portal agora está vinculado aos portais das demais instituições do Sisp, Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBM/AC).