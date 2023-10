Gladson e presidente do T J assinam ordem de serviço para reforma do Fórum de Xapuri

O governador Gladson Cameli e a presidente do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), desembargadora Regina Ferrari, reuniram-se na manhã desta terça-feira, 10, na sede da instituição, em Rio Branco, para assinar a aguardada ordem de serviço que autoriza o início da reforma do Fórum da Comarca de Xapuri.

O encontro oficializou um compromisso do governo estadual em aprimorar, por meio da obra, as condições de acesso à Justiça e à infraestrutura pública na região, por parte dos cidadãos e também dos servidores do Poder Judiciário. O investimento total é de R$ 839,4 mil, provenientes de recursos próprios do Estado.

“É sempre uma honra estar aqui em anúncio de benefícios para a população do Acre. Porque, independente do momento de dificuldades, precisamos nos esforçar em manter investimentos que façam a diferença para o povo, gerando conforto para quem precisa de acesso à Justiça. A união de esforços entre o Executivo e o Judiciário é o resultado das boas relações institucionais que cultivamos”, destacou o governador.

“A gente agradece mais uma vez o fortalecimento da nossa parceria institucional e o respeito do governador pelos poderes constitucionais, com a harmonia entre os poderes mais fortalecida. A visão de futuro é circular e colaborativa. Agradeço também à Seop [Secretaria de Estado de Obras Públicas] e seus profissionais sérios. São casas de Justiça no interior do estado que também são protegidas por essa parceria, porque as causas humanitárias vêm em socorro das pessoas”, disse a presidente Regina Ferrari.

A responsabilidade da execução da obra fica a cargo da Seop. “Estamos trabalhando em conjunto para melhorar as instalações do Tribunal de Justiça em todo o estado. Recentemente demos a ordem de serviço em Capixaba, também iniciamos a guarita da sede aqui em Rio Branco e ainda há outras sedes a serem contempladas”, relatou o titular da pasta, Ítalo Lopes.